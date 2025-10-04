Триллион долларов инвестиций предложил Китай США за снятие ограничений по сделкам - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНР ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о возможной отмене ограничений на проведение сделок, совершаемых китайской стороной в США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, Пекин предложил $1 трлн инвестиций в США в рамках торговых переговоров. Отмечается, что китайская сторона также призывает снизить пошлины на импорт тех ресурсов, которые используют китайские предприятия, построенные в Соединенных Штатах.

Bloomberg подчеркивает, что объем потенциальных китайских инвестиций в США в случае принятия Вашингтоном предложений Пекина еще обсуждается.