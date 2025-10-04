В составе федеральной полиции ФРГ появилось подразделение для борьбы с дронами

20:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт на фоне произошедших в последнее время инцидентов с БПЛА объявил о создании специального подразделения по противодействию беспилотникам в составе федеральной полиции ФРГ.

«Мы создадим собственное подразделение по борьбе с беспилотниками при федеральной полиции», — заявил Добриндт на встрече со своими европейскими коллегами в Мюнхене. Его слова приводит телеканал N-tv. Министр намерен «расширить полномочия, вооружить и консолидировать» ответственные структуры по защите от беспилотников. Ранее объявленная поправка к закону об авиационной безопасности должна юридически уполномочить Бундесвер (ВС ФРГ) оказывать полиции помощь для устранения беспилотников, например, на больших высотах.