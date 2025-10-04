0
0
7
НОВОСТИ

В составе федеральной полиции ФРГ появилось подразделение для борьбы с дронами

20:13 04.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт на фоне произошедших в последнее время инцидентов с БПЛА объявил о создании специального подразделения по противодействию беспилотникам в составе федеральной полиции ФРГ.

«Мы создадим собственное подразделение по борьбе с беспилотниками при федеральной полиции», — заявил Добриндт на встрече со своими европейскими коллегами в Мюнхене. Его слова приводит телеканал N-tv. Министр намерен «расширить полномочия, вооружить и консолидировать» ответственные структуры по защите от беспилотников. Ранее объявленная поправка к закону об авиационной безопасности должна юридически уполномочить Бундесвер (ВС ФРГ) оказывать полиции помощь для устранения беспилотников, например, на больших высотах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:50 04.10.2025
Стала известна дата непрямых переговоров Израиля и ХАМАС
0
158
17:35 04.10.2025
Кобахидзе: «Грузинская мечта» уверенно побеждает на выборах … во всех муниципалитетах
0
406
17:30 04.10.2025
Оппозиционная «Акция недовольных граждан» лидирует на выборах в нижнюю палату парламента Чехии
0
392
15:48 04.10.2025
БПЛА, летавшие накануне над аэропортом Мюнхена, были разведывательными - СМИ
0
510
14:20 04.10.2025
Руководство OpenAI хочет убедить производителей чипов отдать приоритет заказов, вместо Nvidia
0
540
12:49 04.10.2025
МВД Германии: Мы должны ужесточить миграционный пакт ЕС и ужесточить правила депортации
0
607
10:00 04.10.2025
Вопрос о введении смертной казни в Киргизии может быть вынесен на референдум - Жапаров
0
662
09:35 04.10.2025
Санаэ Такаити победила на партийных выборах и станет первой женщиной – премьером Японии
0
773
09:20 04.10.2025
Триллион долларов инвестиций предложил Китай США за снятие ограничений по сделкам - СМИ
0
801
09:15 04.10.2025
Учитель может получить замечание, выговор или увольнение за прием подарка стоимостью свыше 3 тыс руб - ОП РФ
0
653

Возврат к списку