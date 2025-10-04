Вопрос о введении смертной казни в Киргизии может быть вынесен на референдум - Жапаров

10:00 Источник: Интерфакс

Вопрос о введении смертной казни в Киргизии может быть вынесен на референдум, заявил президент страны Садыр Жапаров в интервью киргизскому агентству "Кабар".

"Мы не будем решать этот вопрос в одиночку. Будем советоваться с народом. Вопрос может быть вынесен на всенародный референдум. Если большинство поддержит, тогда потребуется вносить изменения в Конституцию и законы, а также пересматривать международные обязательства", - сказал Жапаров.

По его словам, приоритетом остается защита женщин и детей от насилия, и решение по столь резонансному вопросу должно приниматься только народом.