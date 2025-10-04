Вопрос о введении смертной казни в Киргизии может быть вынесен на референдум - Жапаров
10:00 04.10.2025 Источник: Интерфакс
Вопрос о введении смертной казни в Киргизии может быть вынесен на референдум, заявил президент страны Садыр Жапаров в интервью киргизскому агентству "Кабар".
"Мы не будем решать этот вопрос в одиночку. Будем советоваться с народом. Вопрос может быть вынесен на всенародный референдум. Если большинство поддержит, тогда потребуется вносить изменения в Конституцию и законы, а также пересматривать международные обязательства", - сказал Жапаров.
По его словам, приоритетом остается защита женщин и детей от насилия, и решение по столь резонансному вопросу должно приниматься только народом.
НОВОСТИ
- 09:35 04.10.2025
- Санаэ Такаити победила на партийных выборах и станет первой женщиной – премьером Японии
- 09:20 04.10.2025
- Триллион долларов инвестиций предложил Китай США за снятие ограничений по сделкам - СМИ
- 09:15 04.10.2025
- Учитель может получить замечание, выговор или увольнение за прием подарка стоимостью свыше 3 тыс руб - ОП РФ
- 09:10 04.10.2025
- Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по Газе - заявление
- 09:00 04.10.2025
- В 2025 году Россия запустила 16 космических аппаратов военного назначения – МО РФ
- 00:45 04.10.2025
- Трамп: Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы
- 00:31 04.10.2025
- Движение ХАМАС передало посредникам свой ответ на план урегулирования в Газе, предложенный Трампом
- 22:40 03.10.2025
- Белый дом заморозил $2,1 млрд для метро Чикаго из-за выбора подрядчиков на основе их расы
- 22:00 03.10.2025
- Гросси заявил, что обсуждает с РФ и Украиной восстановление питания ЗАЭС
- 21:20 03.10.2025
- Суд Еревана приговорил архиепископа Микаеля к двум годам лишения свободы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать