МВД Германии: Мы должны ужесточить миграционный пакт ЕС и ужесточить правила депортации

12:49 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (ХСС) выступил за ужесточение европейской политики в области предоставления убежища и правил депортации мигрантов.

«Европе нужны ясность, последовательность и контроль в миграционной политике. Мы должны ужесточить миграционный пакт ЕС и ужесточить правила депортации», — заявил Добриндт агентству DPA перед началом встречи с главами МВД стран Европы в Мюнхене. Он отметил, что только прочные внешние границы, оперативные депортации и инновационные решения позволят обеспечить «порядок, открытость и сплоченность Европы». Предложения также предусматривают использование искусственного интеллекта в процедурах предоставления убежища.

Глава МВД ФРГ предлагает своим коллегам значительно ускорить процедуры предоставления убежища. В частности, если ходатайство о предоставлении убежища отклонено как неприемлемое, апелляции и судебные иски больше не должны иметь приостанавливающего действия. Кроме того, преступники и лица, представляющие потенциальную угрозу, которым необходимо покинуть страну, должны иметь возможность содержаться под стражей бессрочно.