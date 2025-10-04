0
0
0
НОВОСТИ

Стала известна дата непрямых переговоров Израиля и ХАМАС

19:50 04.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС проведут непрямые переговоры в Египте 5 и 6 октября. С таким утверждением выступил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По данным его источников, стороны планируют обсудить «создание надлежащих условий для обмена» израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом урегулирования в секторе Газа, предложенным президентом США Дональдом Трампом. Данных о составе делегаций пока нет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:13 04.10.2025
В составе федеральной полиции ФРГ появилось подразделение для борьбы с дронами
0
151
17:35 04.10.2025
Кобахидзе: «Грузинская мечта» уверенно побеждает на выборах … во всех муниципалитетах
0
406
17:30 04.10.2025
Оппозиционная «Акция недовольных граждан» лидирует на выборах в нижнюю палату парламента Чехии
0
392
15:48 04.10.2025
БПЛА, летавшие накануне над аэропортом Мюнхена, были разведывательными - СМИ
0
510
14:20 04.10.2025
Руководство OpenAI хочет убедить производителей чипов отдать приоритет заказов, вместо Nvidia
0
540
12:49 04.10.2025
МВД Германии: Мы должны ужесточить миграционный пакт ЕС и ужесточить правила депортации
0
607
10:00 04.10.2025
Вопрос о введении смертной казни в Киргизии может быть вынесен на референдум - Жапаров
0
662
09:35 04.10.2025
Санаэ Такаити победила на партийных выборах и станет первой женщиной – премьером Японии
0
773
09:20 04.10.2025
Триллион долларов инвестиций предложил Китай США за снятие ограничений по сделкам - СМИ
0
801
09:15 04.10.2025
Учитель может получить замечание, выговор или увольнение за прием подарка стоимостью свыше 3 тыс руб - ОП РФ
0
653

Возврат к списку