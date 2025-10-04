Стала известна дата непрямых переговоров Израиля и ХАМАС
19:50 04.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС проведут непрямые переговоры в Египте 5 и 6 октября. С таким утверждением выступил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».
По данным его источников, стороны планируют обсудить «создание надлежащих условий для обмена» израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом урегулирования в секторе Газа, предложенным президентом США Дональдом Трампом. Данных о составе делегаций пока нет.
