Уганда заключила соглашение с США о приеме депортированных мигрантов
15:00 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Уганды заключили соглашение с правительством США о приеме депортированных мигрантов из третьих стран. Об этом сообщила газета New Vision.
По данным издания, Уганда согласилась принимать депортированных из США граждан других стран при условии отсутствия у них судимостей. Сколько мигрантов из США в конечном счете примут угандийские власти, не сообщается.
Соглашение основано на положении миграционного законодательства США о «безопасной третьей стране», которое позволяет властям перенаправлять просителей убежища в третьи страны, если правительство США сочтет, что эти страны могут справедливо рассмотреть их ходатайства о гуманитарной защите.
Правительство США также достигло аналогичных договоренностей с Гондурасом, Эсватини и Южным Суданом, утверждает газета.
НОВОСТИ
- 17:40 20.08.2025
- РФ и Индия довели долю расчетов в нацвалютах до более 90%
- 17:12 20.08.2025
- Мерц едва не сорвал встречу лидеров ЕС с Трампом — NYT
- 17:00 20.08.2025
- Операция по захвату Газы продолжится в 2026 году, на март запланирована мобилизация — Ynet
- 16:32 20.08.2025
- В Швеции зарегистрировано рекордное число безработных с высшим образованием
- 16:12 20.08.2025
- Здание Дербентского коньячного комбината горит в Дагестане
- 16:00 20.08.2025
- Декларацию об освобождении 368 политзаключенных на Украине отправят Путину и Трампу
- 15:32 20.08.2025
- Путин и Эрдоган обсудили развитие торгово-инвестиционных связей РФ и Турции
- 15:12 20.08.2025
- С 1 сентября Соцфонд начнет выплачивать студенткам пособие по беременности и родам
- 14:32 20.08.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1,3 тыс. военнослужащих в зоне СВО
- 14:12 20.08.2025
- Товарооборот Ирана и Белоруссии вырос более чем на 14% за год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать