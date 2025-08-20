0
Уганда заключила соглашение с США о приеме депортированных мигрантов

15:00 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Уганды заключили соглашение с правительством США о приеме депортированных мигрантов из третьих стран. Об этом сообщила газета New Vision.

По данным издания, Уганда согласилась принимать депортированных из США граждан других стран при условии отсутствия у них судимостей. Сколько мигрантов из США в конечном счете примут угандийские власти, не сообщается.

Соглашение основано на положении миграционного законодательства США о «безопасной третьей стране», которое позволяет властям перенаправлять просителей убежища в третьи страны, если правительство США сочтет, что эти страны могут справедливо рассмотреть их ходатайства о гуманитарной защите.

Правительство США также достигло аналогичных договоренностей с Гондурасом, Эсватини и Южным Суданом, утверждает газета.

