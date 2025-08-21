РФ и Индия довели долю расчетов в нацвалютах до более 90%

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля расчетов между Россией и Индией в нацвалютах превысила 90%, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании российско-индийской межправкомиссии.

«Не менее важной задачей, особенно в текущих реалиях, является обеспечение бесперебойности взаиморасчетов. Нам уже удалось перевести более 90% платежей между Россией и Индией на национальные валюты», — сказал он.

По словам Мантурова, страны продолжат развивать сотрудничество в банковской сфере. «Считаем необходимым далее укреплять межбанковское сотрудничество и взаимодействие в сфере страхования», — добавил первый вице-премьер.