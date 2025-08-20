Мерц едва не сорвал встречу лидеров ЕС с Трампом — NYT

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц едва не устроил дипломатический скандал на встрече лидеров ЕС и президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их информации, несмотря на то, что европейские лидеры старались избежать разногласий с хозяином Овального кабинета, Мерц на камеру заявил о необходимости прекращения боевых действий на Украине перед возможной встречей президента РФ Владимира Путина и Зеленского. В частной беседе с Трампом канцлер также настаивал на перемирии по крайней мере на время проведения переговоров.