Путин и Эрдоган обсудили развитие торгово-инвестиционных связей РФ и Турции

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили развитие торгово-инвестиционных связей двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей. Условлено о продолжении личных контактов», — говорится в сообщении.