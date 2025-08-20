Путин и Эрдоган обсудили развитие торгово-инвестиционных связей РФ и Турции
15:32 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили развитие торгово-инвестиционных связей двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей. Условлено о продолжении личных контактов», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 17:40 20.08.2025
- РФ и Индия довели долю расчетов в нацвалютах до более 90%
- 17:12 20.08.2025
- Мерц едва не сорвал встречу лидеров ЕС с Трампом — NYT
- 17:00 20.08.2025
- Операция по захвату Газы продолжится в 2026 году, на март запланирована мобилизация — Ynet
- 16:32 20.08.2025
- В Швеции зарегистрировано рекордное число безработных с высшим образованием
- 16:12 20.08.2025
- Здание Дербентского коньячного комбината горит в Дагестане
- 16:00 20.08.2025
- Декларацию об освобождении 368 политзаключенных на Украине отправят Путину и Трампу
- 15:12 20.08.2025
- С 1 сентября Соцфонд начнет выплачивать студенткам пособие по беременности и родам
- 15:00 20.08.2025
- Уганда заключила соглашение с США о приеме депортированных мигрантов
- 14:32 20.08.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1,3 тыс. военнослужащих в зоне СВО
- 14:12 20.08.2025
- Товарооборот Ирана и Белоруссии вырос более чем на 14% за год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать