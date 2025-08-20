С 1 сентября Соцфонд начнет выплачивать студенткам пособие по беременности и родам
15:12 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Социальный фонд России с 1 сентября начнет выплачивать студенткам пособие по беременности и родам. Это изменение коснется девушек, которые учатся по очной форме в профессиональных образовательных организациях, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, независимо от того, на бюджете они или нет, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.
«С сентября выплата пособия по беременности и родам студенткам будет передана в ведение Социального фонда России. Подать заявление на пособие можно будет тремя способами: через портал „Госуслуги“, в клиентских службах Социального фонда или в МФЦ. Для оформления выплаты очно потребуется представить справку из медицинской организации, подтверждающую период нетрудоспособности, а также справку из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам», — говорится в сообщении.
