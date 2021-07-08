Украина умышленно создает условия для ухудшения экологической обстановки в Крыму - Устинов
15:32 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крым и Севастополь испытывают внешнеполитическое давление со стороны Украины, которая создает условия для ухудшения экологической обстановки на полуострове. Об этом заявил в четверг полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов на совещании по вопросам национальной безопасности в макрорегионе.
В выступлении он отдельно остановился на экологических проблемах Крыма и Севастополя. "Эти регионы округа вплотную столкнулись с внешнеполитическим давлением со стороны Украины, которая умышленно создает условия для ухудшения экологической обстановки на Крымском полуострове", - констатировал Устинов.
НОВОСТИ
- 16:12 08.07.2021
- Экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск
- 16:03 08.07.2021
- Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу
- 15:35 08.07.2021
- Светлана Разворотнева призывает обезопасить пешеходов от элетросамокатов
- 15:12 08.07.2021
- Гражданам с медотводом от прививки предложили компенсировать плату за тесты на COVID-19
- 15:00 08.07.2021
- Местных зрителей на допустят на мероприятия Олимпиады в столичном регионе Японии - Kyodo
- 14:32 08.07.2021
- Путин отметил плюсы совместного обучения мальчиков и девочек
- 14:12 08.07.2021
- Запад любыми средствами будет добиваться сдерживания России, уверены в Кремле
- 14:00 08.07.2021
- В Москве возбуждено первое уголовное дело за покупку поддельного QR-кода
- 13:50 08.07.2021
- Ректор РХТУ Мажуга: необходимо развивать систему среднего профессионального образования
- 13:32 08.07.2021
- В Туркмении бюджетникам отказываются выдавать загранпаспорта - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать