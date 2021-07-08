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Украина умышленно создает условия для ухудшения экологической обстановки в Крыму - Устинов

15:32 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крым и Севастополь испытывают внешнеполитическое давление со стороны Украины, которая создает условия для ухудшения экологической обстановки на полуострове. Об этом заявил в четверг полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов на совещании по вопросам национальной безопасности в макрорегионе.

В выступлении он отдельно остановился на экологических проблемах Крыма и Севастополя. "Эти регионы округа вплотную столкнулись с внешнеполитическим давлением со стороны Украины, которая умышленно создает условия для ухудшения экологической обстановки на Крымском полуострове", - констатировал Устинов.

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