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В качестве основной версии возникновения пожара в Тольятти рассматривает поджег - власти

20:10 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело возбуждено после возникновения крупного лесного пожара в Тольятти Самарской области. В качестве основной версии возникновения пожара рассматривается поджог, сообщил в воскресенье глава городского округа Николай Ренц.

"Возбуждено уголовное дело. Первая и наиболее вероятная версия - это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки. Будут изучаться там камеры видеонаблюдения, которые есть, расставленные по лесу", - сказал Ренц в видеокомментарии, размещенном на странице администрации округа в сети "ВКонтакте"

"Столько дней стоит жара, и если бы там была какая-то естественная линза в виде бутылки или еще что-то, то, наверное, полыхнуло бы раньше. Сейчас основная версия - поджог, - рассказал Ренц.

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