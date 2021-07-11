В качестве основной версии возникновения пожара в Тольятти рассматривает поджег - власти

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело возбуждено после возникновения крупного лесного пожара в Тольятти Самарской области. В качестве основной версии возникновения пожара рассматривается поджог, сообщил в воскресенье глава городского округа Николай Ренц.



"Возбуждено уголовное дело. Первая и наиболее вероятная версия - это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки. Будут изучаться там камеры видеонаблюдения, которые есть, расставленные по лесу", - сказал Ренц в видеокомментарии, размещенном на странице администрации округа в сети "ВКонтакте"



"Столько дней стоит жара, и если бы там была какая-то естественная линза в виде бутылки или еще что-то, то, наверное, полыхнуло бы раньше. Сейчас основная версия - поджог, - рассказал Ренц.



