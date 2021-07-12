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В Южно-Сахалинске на проезжую часть "уронили" танк гусеничной лентой кверху

10:20 12.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные в понедельник днем при транспортировке танка не уследили за его закреплением на седельном тягаче, в результате чего боевая техника соскользнула на дорогу на въезде в Южно-Сахалинск. Об этом сообщили ТАСС в УГИБДД России по Сахалинской области.

"Уронили танк. Лежит на дороге", - рассказали в управлении. По предварительным данным, никто не пострадал. Проезжавшие мимо автомобили также не получили повреждений. На место необычного происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

В интернете за считанные минуты распространились видеозаписи и фотографии, снятые на телефоны очевидцами. На них видно, что посреди проезжей части лежит настоящий военный танк. При падении боевая техника перевернулась гусеницами кверху. Дуло танка упирается в асфальт.

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