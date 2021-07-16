МИД Эстонии сообщил о высылке российского дипломата

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Эстонии объявил одного из дипломатов посольства РФ в Таллине персоной нон грата. Соответствующую ноту вручили в четверг российскому послу в республике Александру Петрову, сообщило эстонское внешнеполитическое ведомство.

Как уточнили в министерстве, такое решение было принято в ответ на высылку консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте.