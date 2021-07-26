Позднякова победила Великую и завоевала золото Олимпийских игр в фехтовании на саблях
16:00 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская саблистка София Позднякова победила соотечественницу Софью Великую со счетом 15:11 в финальном поединке олимпийского турнира и завоевала золото Игр в Токио.
Первая половина поединка завершилась со счетом 8:7 в пользу Великой, более опытная спортсменка имела преимущество в 1-3 очка, в том числе благодаря решениям, принятым судьями после просмотра видеоповторов. Поздняковой удалось выравнять ситуацию, при счете 10:10 она набрала четыре очка подряд, после чего не упустила победу.
Бронзовым призером стала француженка Манон Брюне из Франции. Чемпионка мира и Европы в командных соревнованиях россиянка Ольга Никитина, она уступила в третьем круге.
Великая в третий раз подряд проиграла в финале личного турнира Олимпийских игр. В 2012 году она уступила представительнице Южной Кореи Ким Джи Ён, в 2016-м - соотечественнице Яне Егорян. В 2018 году Позднякова и Великая встречались в финале чемпионата мира, тогда победу одержала Позднякова.
Поздняковой 24 года, она является чемпионкой мира в личном турнире (2018), победительницей чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях. Спортсменка приходится дочерью президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову. На счету 36-летней Великой теперь три серебряные медали личных олимпийских турниров. Также в ее активе золото Игр-2016 в команде. Она восемь раз побеждала на чемпионатах мира и 14 раз на чемпионатах Европы. Великая была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио.
Позднякова принесла сборной России вторую золотую медаль на Олимпийских играх, серебряная награда Великой стала пятой для российской команды. Кроме того, в активе сборной России три бронзовые медали, российские спортсмены занимают шестое место в общем зачете. Лидирует команда США (7-3-4), второй идет сборная Японии (7-1-3), третьей - Китая (6-3-6). В субботу на Олимпийских играх пройдет командный турнир саблисток. Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
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