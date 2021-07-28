У Путина "есть реальная проблема" - Байден

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден утверждает, что экономика России опирается исключительно на ядерное оружие и нефтяные ресурсы.

Выступая во вторник в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, американский лидер напомнил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве. По версии Байдена, у его российского коллеги "есть реальная проблема". "Он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Больше ничего", - считает американский президент.

"Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире?" - добавил он. Затем Байден тут же поправился: "[Восьмая] из самых больших в мире?"

"Он [Путин] знает, что действительно находится в неприятном положении, и это, на мой взгляд, делает его еще более опасным", - сказал президент США.

16 июня в Женеве состоялись переговоры Путина и Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.