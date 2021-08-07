В Иркутской области число задымленных населенных пунктов выросло до 417

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество населенных пунктов в Иркутской области, которых достиг дым от лесных пожаров, выросло до 417. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.



На утро субботы 366 населенных пунктов Иркутской области были в зоне задымления от лесных пожаров. По данным космического мониторинга, в результате движения воздушных масс через территорию Красноярского края дым от природных пожаров, действующих в республике Якутия, дошел до центральной части Иркутской области. Также в зоне задымления от лесных пожаров остаются северные районы региона.



"По донесениям единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, задымление наблюдается в 417 населенных пунктах 12 районов", - сообщили в МЧС.



По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), случаев превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.



