В Иркутской области число задымленных населенных пунктов выросло до 417
16:20 07.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На утро субботы 366 населенных пунктов Иркутской области были в зоне задымления от лесных пожаров. По данным космического мониторинга, в результате движения воздушных масс через территорию Красноярского края дым от природных пожаров, действующих в республике Якутия, дошел до центральной части Иркутской области. Также в зоне задымления от лесных пожаров остаются северные районы региона.
"По донесениям единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, задымление наблюдается в 417 населенных пунктах 12 районов", - сообщили в МЧС.
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), случаев превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
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