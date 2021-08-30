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Основатель украинского сайта "Миротворец" вернулся в МВД на должность советника министра

16:32 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший депутат Верховной рады, инициатор создания скандального украинского сайта "Миротворец" Антон Геращенко возвращен в систему министерства внутренних дел (МВД) страны на должность советника главы ведомства после того, как ранее ушел с поста заместителя министра. Об этом в понедельник сообщил депутат парламента от партии "Европейская солидарность" (лидер - экс-президент страны Петр Порошенко) Алексей Гончаренко.

"Антона Геращенко назначили советником главы МВД [Украины Дениса] Монастырского", - написал он в своем телеграм-канале. В эфире телеканала "Украина-24" Гончаренко пояснил, что возвращение Геращенко в систему МВД связано с наличием у него опыта работы. Он также напомнил, что нынешний глава МВД Украины Монастырский "когда-то работал помощником народного депутата Антона Геращенко".

Антон Геращенко был советником главы МВД Украины в период, когда президентом страны был Петр Порошенко. Именно тогда, по данным СМИ, он инициировал создание сайта "Миротворец", который размещал личные данные людей, подозревавшихся, как объявлялось, "в преступлениях против национальной безопасности", а на практике выразивших поддержку Донецкой и Луганской народным республикам или побывавших там. Широкую огласку деятельность сайта получила после убийства писателя Олега Бузины и политика Олега Калашникова, чьи персональные данные, в том числе домашний адрес, были размещены на "Миротворце". Этот интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако лиц из списка, который обнародуется на сайте, украинские пограничники отказываются пускать в страну.

Геращенко был депутатом Верховной рады VIII созыва (2014-2019 гг.). С 25 сентября 2019 года он занял должность заместителя главы МВД Арсена Авакова, который в июле этого года подал в отставку. Вслед за этим 4 августа правительство страны согласовало увольнение Геращенко с должности замминистра, он ушел по собственному желанию.

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