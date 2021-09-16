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В США Зеленский представил план не по развитию, а по разграблению Украины - ОПЗЖ

21:30 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План президента Украины Владимира Зеленского о трансформации Украины, который он представил во время визита в США, состоит из коррупционных проектов, направленных против национальных интересов страны. Об этом заявила в четверг партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ).

"С помпой презентованный президентом Владимиром Зеленским в США план трансформации Украины, включающий перечень из порядка 80 проектов на сумму 277 млрд долларов, источником финансирования которых, по до сих пор не опровергнутой официальным Киевом информации, должен был стать государственный бюджет Украины, является совершенно неподъемной, бредовой и утопической инициативой", - говорится в заявлении на сайте партии.

В ОПЗЖ выразили мнение, что власть Зеленского рассчитывает под прикрытием этого документа в будущем "протаскивать" самые циничные и коррупционные проекты, направленные против национальных интересов Украины". Этот план, продолжили в партии, не является целостным документом, а его полным текстом сейчас не располагает ни одного украинское ведомство. "Это просто рекламная листовка, которая даже в названии, чтобы не пугать инвесторов, содержит слова не о развитии Украины, а о давней мечте заокеанских кураторов этой власти - "трансформации" Украины, то есть окончательном ее разграблении, отказе от суверенитета, полном превращении в "анти-Россию". И при таком подходе неудивительно, что у этой "библии внешнего управления" нет украинских авторов", - заключили в оппозиционной политсиле.

В партии также обратили внимание, что американские инвесторы проигнорировали эту "навязчивую рекламу распродажи страны". "Потому что в этом плане, представляющем собой просто перечень проектов, нет какого- либо экономического обоснования, расчетов и предполагаемого эффекта, в том числе для иностранных инвесторов и кредиторов", - пояснили в ОПЗЖ.

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