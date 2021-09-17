0
0
56
НОВОСТИ

Песков уточнил, каким образом Владимир Путин участвовал в электронном голосовании

20:41 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин для голосования на выборах в Госдуму в онлайн-формате использовал телефон одного из своих помощников. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 17.09.2021
ВКС России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
0
137
13:20 16.09.2021
Начались поставки системы С-500 в российские войска - вице-премьер Борисов
0
268
18:00 15.09.2021
Силы самообороны Японии начали крупнейшие за последние 28 лет учения
0
377
13:05 15.09.2021
Украине могут поставить систему ПВО "Железный купол" - Politico
0
378
13:00 15.09.2021
ОДКБ поможет Таджикистану в случае обострения обстановки на границе с Афганистаном
0
378
12:05 15.09.2021
В Китае напомнили, что КНДР не единственная страна, в которой испытывают оружие
0
380
11:20 15.09.2021
Ракеты КНДР пролетели около 800 км - южнокорейские военные
0
389
22:00 14.09.2021
Доходы военных должны регулярно повышаться в соответствии с ситуацией в экономике - Путин
0
448
15:32 14.09.2021
Иран может создать атомную бомбу через месяц
0
501
18:00 13.09.2021
Россия на учениях применила боевых роботов в одних порядках с людьми
0
614

Возврат к списку