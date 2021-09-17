Песков уточнил, каким образом Владимир Путин участвовал в электронном голосовании

20:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин для голосования на выборах в Госдуму в онлайн-формате использовал телефон одного из своих помощников. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально", - сказал он.