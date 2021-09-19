В Москве число голосующих на дому меньше, чем на голосовании по поправкам к Конституции
13:47 19.09.2021
Судя по поступающим данным, на дому на нынешних выборах голосует меньше избирателей, чем голосовало по поводу поправок к Конституции в 2020 году, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Итоговые результаты проголосовавших на дому объявит Мосгоризбирком. Но в целом можно сказать, что на сегодняшний день количество тех, кто голосовал на дому на этих выборах, по сравнению с предыдущим голосованием по поправкам в Конституцию, меньше. Здесь сыграло свою роль удобное дистанционное голосование, - говорит эксперт. - Значительное число тех, кто голосовал на дому, то есть люди с ограниченными возможностями, и те, кто был вынужден по тем или иным причинам голосовать на дому, они проголосовали дистанционно».
По его словам, это можно связать и с тем, что в этому году активно используется система электронного голосования, которой пользуются те, кто раньше делал выбор на дому. «Это, конечно, позитивный факт, позволяющий увеличивать количество граждан, которые реализуют свое конституционное право по формированию власти», - считает политолог.
НОВОСТИ
- 13:51 19.09.2021
- В Московской области организованы мобильные пункты голосования
- 13:47 19.09.2021
- Памфилова дала поручение уволить главу ТИК Ставрополья
- 13:43 19.09.2021
- Общественный штаб: Второй день выборов в Москве прошел без серьезных нарушений
- 13:30 19.09.2021
- Байдет предложил Макрону обсудить вопрос с подлодками
- 13:00 19.09.2021
- Памфилова озвучила официальную информацию по фактам вброса на выборах
- 12:35 19.09.2021
- Глава ЦИК сообщила, сколько международных наблюдателей прибыли на выборы
- 12:12 19.09.2021
- Венедиктов: Второй день выборов прошел без отбраковки избирательных урн
- 11:45 19.09.2021
- Данные по явке на выборах в Госдуму на 10:00 мск 19, 2021
- 11:44 19.09.2021
- В Москве провели второй розыгрыш квартир и автомобилей среди участников дистанционного голосования
- 09:59 19.09.2021
- Возможностью отложенного решения на дистанционном голосовании воспользовались 214 тысяч москвичей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать