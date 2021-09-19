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В Москве число голосующих на дому меньше, чем на голосовании по поправкам к Конституции

13:47 19.09.2021

Судя по поступающим данным, на дому на нынешних выборах голосует меньше избирателей, чем голосовало по поводу поправок к Конституции в 2020 году, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Итоговые результаты проголосовавших на дому объявит Мосгоризбирком. Но в целом можно сказать, что на сегодняшний день количество тех, кто голосовал на дому на этих выборах, по сравнению с предыдущим голосованием по поправкам в Конституцию, меньше. Здесь сыграло свою роль удобное дистанционное голосование, - говорит эксперт. - Значительное число тех, кто голосовал на дому, то есть люди с ограниченными возможностями, и те, кто был вынужден по тем или иным причинам голосовать на дому, они проголосовали дистанционно».

По его словам, это можно связать и с тем, что в этому году активно используется система электронного голосования, которой пользуются те, кто раньше делал выбор на дому. «Это, конечно, позитивный факт, позволяющий увеличивать количество граждан, которые реализуют свое конституционное право по формированию власти», - считает политолог.

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