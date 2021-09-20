Володин набирает 74,30% голосов на выборах в Госдуму после обработки 71,71% протоколов

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин лидирует на выборах депутатов нижней палаты российского парламента по Саратовскому одномандатному округу после обработки более 70% протоколов, следует из данных на информационном табло регионального избиркома.

Так, после обработки 71,71% протоколов по Саратовскому округу №163 Володин получает 74,30% голосов.

В Саратовской области прошли выборы в Госдуму и выборы муниципальных депутатов. В течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября - работали 1 811 избирательных участков, в том числе 35 временных - в больницах, СИЗО, воинских частях.