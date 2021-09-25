Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 3 211
13:00 25.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число летальных исходов в Москве из-за коронавируса возросло за сутки на 63 против 56 днем ранее, это максимум с 8 августа. Всего в столице зарегистрировано 28 670 смертей из-за ковида, сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 3 211 против 2 893 днем ранее. Всего выявили 1 617 615 случаев заражения. В относительном выражении прирост составил 0,2%.
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