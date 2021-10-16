В манифестации профсоюзов в Риме принимают участие тысячи человек

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштабная манифестация профсоюзов проходит в субботу в Риме в знак солидарности с Всеобщей итальянской конфедерацией труда (CGIL), на штаб-квартиру которой было совершено нападение 9 октября во время протестов против ковид-сертификатов. По наблюдениям корр. ТАСС, в акции участвуют тысячи человек.



В 12:30 по местному времени (13:30 мск) колонна людей под охраной полиции отправилась с площади перед одним из главных храмов итальянской столицы - Святой Богородицы Великой (Санта-Мария-Маджоре) и начала движение в сторону кафедрального папского собора Святого Иоанна в Латеране. В акции принимают участие крупнейшие профсоюзы Италии, включая CGIL, Итальянскую конфедерацию профсоюзов трудящихся и Итальянский союз труда. В колонне вместе с членами профсоюзов идет губернатор столичной области Лацио Никола Дзингаретти. Из-за проводимой акции некоторые дороги в центре Рима перекрыты.



Участники манифестации несут флаги с символикой профсоюзов, плакаты и транспаранты, надписи на которых гласят: "Нет насилию!", "Больше никакого фашизма", "С фашистами мы закончили разговор еще 25 апреля 1945 года" и другие. Погром в штаб-квартире CGIL глава этого ведущего профсоюза Маурицио Ландини назвал фашистским нападением и покушением на конституцию. Прокуратура итальянской столицы, открывшая расследование по факту беспорядков 9 октября, рассматривает связи ее участников с неофашистскими организациями.



