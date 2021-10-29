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На следующей неделе в Сочи Путин проведет традиционную серию военных совещаний - Песков

22:20 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в начале ноября проведет в Сочи традиционную серию военных совещаний. Об этом ТАСС заявил в пятницу пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. Эти совещания будут на следующей неделе", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках проведения осенней серии встреч президента РФ в Сочи с руководством оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и Вооруженных сил РФ.

Глава государства традиционно дважды в год собирает руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно- промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий.

Последняя серия таких совещаний состоялась в мае текущего года, в течение трех дней обсуждались, в частности, основные направления развития вооруженных сил на долгосрочный период, реализация гособоронзаказа, а также вопросы военно-транспортной авиации и тематика высокоточного оружия большой дальности.

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