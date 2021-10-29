На следующей неделе в Сочи Путин проведет традиционную серию военных совещаний - Песков
22:20 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Да. Эти совещания будут на следующей неделе", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках проведения осенней серии встреч президента РФ в Сочи с руководством оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и Вооруженных сил РФ.
Глава государства традиционно дважды в год собирает руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно- промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий.
Последняя серия таких совещаний состоялась в мае текущего года, в течение трех дней обсуждались, в частности, основные направления развития вооруженных сил на долгосрочный период, реализация гособоронзаказа, а также вопросы военно-транспортной авиации и тематика высокоточного оружия большой дальности.
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