На следующей неделе в Сочи Путин проведет традиционную серию военных совещаний - Песков

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в начале ноября проведет в Сочи традиционную серию военных совещаний. Об этом ТАСС заявил в пятницу пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.



"Да. Эти совещания будут на следующей неделе", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках проведения осенней серии встреч президента РФ в Сочи с руководством оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и Вооруженных сил РФ.



Глава государства традиционно дважды в год собирает руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно- промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий.



Последняя серия таких совещаний состоялась в мае текущего года, в течение трех дней обсуждались, в частности, основные направления развития вооруженных сил на долгосрочный период, реализация гособоронзаказа, а также вопросы военно-транспортной авиации и тематика высокоточного оружия большой дальности.



