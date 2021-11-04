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К июлю 2022 года РФ и Белоруссия разработают принципы формирования единого рынка газа

19:30 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия и Россия к июлю 2022 года разработают принципы формирования объединенного рынка газа в рамках Союзного государства. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

"Целый блок программ связан с энергетической сферой. Предстоит сформировать объединенные рынки нефти, нефтепродуктов, электроэнергии и газа. Так, уже к июлю 2022 года мы должны разработать принципы функционирования объединенного рынка газа, а до 1 декабря 2023 года с учетом этих принципов подписать соответствующие дополнения к союзной программе", - отметил белорусский премьер.

Головченко добавил, что в рамках формирования единой промышленной политики принятие мер по устранению экономических и технических барьеров в сфере производства и поставок промышленной продукции "должно привести к углублению кооперационных связей, реализации совместных проектов по импортозамещению продукции третьих стран".

"Большим подспорьем в промышленной сфере должна стать реализация программы по введению единого доступа к госзаказу и госзакупкам", - указал Головченко. В этой связи, по его словам, Белоруссии и России предстоит осуществить "гармонизацию существующего законодательства, расширить возможности гарантийного обеспечения и устранить остающиеся ограничения к государственным и муниципальным закупкам".

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