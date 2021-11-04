В Новом Манеже открылось театральное пространство "Арт-платформа"

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Театральное пространство "Арт- платформа" презентовали в четверг в Новом Манеже в Москве в рамках акции "Ночь искусств". Площадка будет поддерживать независимые проекты, сообщил ТАСС куратор "Арт-платформы" режиссер Дмитрий Бикбаев.



"Теперь авторы проектов могут прийти сюда, мы их выслушаем, и если идеи достойны того, чтобы их увидел зритель, мы их поддержим", - пояснил он.



Бикбаев напомнил, что проект "Арт-платформа" был запущен в структуре Московского продюсерского центра в 2017 году. "Мы придумали его для поддержки различных творческих инициатив, потом сконцентрировали свое внимание на театре", - рассказал Бикбаев, подчеркнув, что создание собственной площадки для "Арт-платформы" в Новом Манеже было личной инициативой руководителя Департамента культуры Москвы Александра Кибовского.



Уже сейчас на статус резидента площадки претендуют 74 независимых театра. Для показов спектаклей и перформансов лучших из них оборудован театральный зал-трансформер, который вмещает до 300 зрителей. Пространство зала можно перестраивать, предусмотрены четыре конфигурации с разным размещением и количеством зрительских мест. Им дали имена выдающихся отечественных театральных художников: "Боровский", "Шейнцис", "Левенталь", "Бархин".



