В Новом Манеже открылось театральное пространство "Арт-платформа"
19:40 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Теперь авторы проектов могут прийти сюда, мы их выслушаем, и если идеи достойны того, чтобы их увидел зритель, мы их поддержим", - пояснил он.
Бикбаев напомнил, что проект "Арт-платформа" был запущен в структуре Московского продюсерского центра в 2017 году. "Мы придумали его для поддержки различных творческих инициатив, потом сконцентрировали свое внимание на театре", - рассказал Бикбаев, подчеркнув, что создание собственной площадки для "Арт-платформы" в Новом Манеже было личной инициативой руководителя Департамента культуры Москвы Александра Кибовского.
Уже сейчас на статус резидента площадки претендуют 74 независимых театра. Для показов спектаклей и перформансов лучших из них оборудован театральный зал-трансформер, который вмещает до 300 зрителей. Пространство зала можно перестраивать, предусмотрены четыре конфигурации с разным размещением и количеством зрительских мест. Им дали имена выдающихся отечественных театральных художников: "Боровский", "Шейнцис", "Левенталь", "Бархин".
НОВОСТИ
- 19:30 04.11.2021
- К июлю 2022 года РФ и Белоруссия разработают принципы формирования единого рынка газа
- 18:20 04.11.2021
- Попыткам вмешательства во внутренние дела РФ и Белоруссия будут противостоять вместе - Путин
- 17:20 04.11.2021
- Только привитые и переболевшие в Вене будут доступны кафе и салоны красоты
- 17:10 04.11.2021
- На поэтапный отказ от угля Дания выделит $15,55 млн - министр
- 17:01 04.11.2021
- Собянин вдвое увеличил выплаты донорам плазмы для лечения COVID-19
- 16:10 04.11.2021
- В Москве задержали около 15 человек, которые хотели участвовать в "Русском марше"
- 16:00 04.11.2021
- С 8 ноября в Ростовской области отменят ограничения, введенные на период нерабочих дней
- 15:35 04.11.2021
- Более 70% смертей после COVID-19 в Европе приходится на пожилых - ВОЗ
- 14:40 04.11.2021
- Применение американского молнупиравира от COVID-19 одобрено в Великобритании
- 13:40 04.11.2021
- Из-за сильного загрязнения воздуха в Пекине объявлен повышенный уровень опасности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать