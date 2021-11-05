С 9 ноября Россия и Австрия снимают взаимные ограничения на авиасообшение

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия с 9 ноября в ответ на шаг Москвы снимает ограничения на авиасообщение с Россией. Об этом сообщил в пятницу статс-секретарь Министерства по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Магнус Бруннер.

По словам Бруннера, прошлогодние ограничения из-за COVID-19 продемонстрировали, насколько важно поддерживать авиасообщение в трудные времена. "Поэтому я хочу поблагодарить Минтранс России за хорошее сотрудничество", - подчеркнул Бруннер, который неоднократно высказывался за возобновление авиасообщения между Австрией и Россией.

"9 ноября все ограничения на полеты между Австрией и Россией с российской стороны будут сняты. Австрия также снимает взаимные ограничения", - говорится в распространенном заявлении Бруннера.