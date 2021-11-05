С 9 ноября Россия и Австрия снимают взаимные ограничения на авиасообшение
12:20 05.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам Бруннера, прошлогодние ограничения из-за COVID-19 продемонстрировали, насколько важно поддерживать авиасообщение в трудные времена. "Поэтому я хочу поблагодарить Минтранс России за хорошее сотрудничество", - подчеркнул Бруннер, который неоднократно высказывался за возобновление авиасообщения между Австрией и Россией.
"9 ноября все ограничения на полеты между Австрией и Россией с российской стороны будут сняты. Австрия также снимает взаимные ограничения", - говорится в распространенном заявлении Бруннера.
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