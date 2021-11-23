Сбер проведет первый блокчейн-хакатон

15:37

С 23 ноября стартует сбор заявок на участие в хакатоне по разработке приложений на блокчейн платформе Сбера. Каждый участник хакатона сможет получить консультацию по проекту у специалистов и стать одним из первых владельцев продуктов на платформе Победители конкурса получат денежные призы.

Командам нужно будет создать децентрализованные решения в двух направлениях:

NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемые токены):

— кошелёк, в котором пользователь сможет выпустить NFT;

— сервис для хранения контента NFT (например графические изображения), предоставляющий доступ к контенту только владельцу токена;

— аукцион NFT на основе смарт-контракта;

— интеграция существующего приложения, позволяющая ему выпускать токены на внутренние активы (игровые предметы, баллы, рейтинги).

DeFi (decentralized finance, децентрализованные финансы):

— сервис обмена токенов, который дает возможность любому пользователю стать провайдером ликвидности;

— сервис, в котором пользователь может взять в долг одни токены под залог других, которыми на период займа будет управлять смарт контракт;

— платформа для сбора средств, где пользователи могут сформировать общий пул токенов, расходованием которого по заданным правилам управляет смарт-контракт;

— создание смарт-контракта и интеграция с ним существующего финтех-приложения.

В состав жюри конкурса входят ведущие эксперты в сфере блокчейна и развития корпоративного бизнеса: директор Лаборатории блокчейн Сбербанка Олег Абдрашитов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов, топ-менеджеры других банков и технологических компаний.

Как подчеркнул Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка, «В мире уже 200 миллиардов долларов находится под управлением децентрализованных финансовых сервисов, построенных на блокчейне. Но эти сервисы работают только с криптовалютой, а потому их преимущества, такие как прозрачность, надежность и устранение посредников, пока недоступны большинству людей. Наша платформа — это инструмент для переноса этих сервисов в мир классических финансов, где они произведут настоящую революцию. Мы хотим построить с блокчейн-разработчиками партнерские отношения, дать возможность их продуктам стать будущими «гуглами» и «амазонами» самого многообещающего тренда финансовой системы».

Зарегистрироваться для участия в блокчейн-хакатоне можно на сайте конкурса.