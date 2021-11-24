Бастрыкин считает бессмысленной идею новой реформы следствия и надзора за ним
13:00 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС назвал бессмысленной идею новой реформы следствия и надзора за ним, так как нынешняя система сбалансирована и подтвердила правильность решения выделения Следственного комитета из прокуратуры.
"Результаты работы Следственного комитета уже более 10 лет подтверждают, что разделение функций производства предварительного следствия и надзора за законностью производства следственных действий было правильным. Говорить о новых реформах явно бессмысленно", - заявил Бастрыкин в интервью агентству, полный текст которого будет опубликован на сайте ТАСС в среду.
По его словам, сложившийся механизм "хорошо сбалансирован и позволяет обеспечивать объективность контроля работы следствия". "Важно, что нынешняя модель органов следствия позволяет защищать права и законные интересы граждан от противоправных посягательств, эффективно вести предупреждение и профилактику преступлений", - отметил председатель СК.
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