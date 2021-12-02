Суд приговорил к 6,5 года куратора диверсий в Крыму из военной разведки Украины

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский суд приговорил к 6,5 года лишения свободы сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Сергея Швиденко, курировавшего диверсионную группу, направленную в Крым. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Швиденко с территории Украины координировал подготовку и осуществлял кураторство диверсионной группы, направленной на территорию России. Так, в 2016 году в Крыму были задержаны члены диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из четырех кадровых сотрудников ГУР МО Украины: полковника Штыбликова Дмитрия Анатольевича, 1970 г. р., подполковника Стогния Алексея Георгиевича, 1975 г. р., капитана 2-го ранга Шаблия Глеба Федоровича, 1975 г. р., подполковника Бессарабова Алексея Евгеньевича, 1976 г. р., и агента спецслужбы Дудки Владимира Михайловича, 1964 г. р., которые по заданию своего руководства планировали совершить подрыв башни радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России", - сообщили в ЦОС.

В июле 2021 года сотрудниками органов безопасности Швиденко был задержан и взят под стражу. "В ходе следственных действий С. Швиденко дал подробные признательные показания об организации диверсий на территории России и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник - полковник Сподар Николай Богданович, возглавлявший оперативный отдел "ЮГ" ГУР МО Украины", - сообщили в ЦОС.

Как отметили в ЦОС, следствием вина экс-сотрудника военной разведки Украины полностью доказана. В ноябре 2021 года на основе предъявленных ФСБ России доказательств суд признал старшего офицера ГУР МО Украины - капитана 1-го ранга Сергея Швиденко, 1969 г. р., виновным в подготовке преступлений против безопасности Российской Федерации и приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.