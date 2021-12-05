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Из-за нарушений границы военному атташе Украины в Белоруссии вручена нота протеста

14:40 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе Украины в связи нарушениями государственной границы. Об этом сообщило в воскресенье белорусское оборонное ведомство.

"5 декабря 2021 года в департамент международного военного сотрудничества министерства обороны вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, - говорится в сообщении телеграм-канале ведомства. - Поводом послужило нарушение 4 декабря 2021 года государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе н. п. Новая Рудня".

Белорусская сторона довела военному атташе, что "украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно". Представители белорусского оборонного ведомства привели факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также "проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской госграницы". "Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении", - заявили в Минобороны Белоруссии.

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