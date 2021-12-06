«Земляне» заинтриговали фанатов, выложив видео с репетиции нового выступления
17:18 06.12.2021
В социальных сетях накануне появилось уникальное видео. Группа «Земляне» показали поклонникам, как репетируют выступление на предстоящей церемонии вручения премии «Золотой Граммофон».
В ролике барабанщик и основатель коллектива Владимир Киселев сидит за ударной установкой и с легкостью выдает свою партию из популярнейшего хита группы «Поверь в мечту». Позади музыканта виден всем известный логотип «Землян» с языками пламени. Во время репетиции музыканты также отработали использование дымовых спецэффектов, впервые примененных в СССР как раз во времена первых успехов группы.
10 декабря спустя почти полвека со дня основания коллектива золотой состав группы выдаст грандиозное совместное выступление в честь церемонии «Золотой граммофон». Владимир Киселев и Игорь Романов пообещали поклонникам, что их ждет масса сюрпризов на этом концерте. Тайну одного из них музыканты уже приоткрыли – впервые в истории «Земляне» исполнят свой суперхит «Поверь в мечту» вместе автором этой песни Юрием Антоновым. Концерт обещает быть грандиозным, и фанаты ждут заявленной даты, чтобы выразить свою благодарность за шикарный новогодний подарок.
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