Байден пообещал Путину обсудить с НАТО тему непродвижения альянса на восток - Ушаков

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что обсудит эту тему с коллегами по альянсу. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров президентов двух стран.

"Он (Байден) сказал, что все эти озабоченности, которые выразила российская сторона, обсудит в кругу своих союзников", - сказал Ушаков. Он напомнил, что в целом президенты договорились дать поручения своим представителям заняться этим чувствительным вопросом в ближайшее время.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия после переговоров 7 декабря отводить свои военные подразделения от границ с Украиной, Ушаков выразил недоумение: "Куда мы должны отводить свои войска, они же находятся на российской территории". "Российские войска находятся на своей территории и никому не угрожают, и об этом говорил президент РФ", - добавил представитель Кремля.

Ушаков передал журналистам те слова, которые Путин сказал Байдену, объясняя разницу между обеспокоенностью США относительно войск РФ и тревогой России из-за приближения НАТО к ее границам. При этом представитель Кремля подчеркнул, что передает эти слова "в своей интерпретации", добавив, что "это очень сочные определения нашего президента".

"Путин сказал: вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории, за тысячи километров от США. А нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе. Это примерно то, что Путин прокомментировал в конце беседы, подводя итог состоявшемуся обмену мнениями по данному вопросу", - рассказал Ушаков.

Представитель Кремля отметил, что перспектива обсуждения этой обеспокоенности Москвы расширением НАТО на восток "была определена (президентами) достаточно близко". "Я не знаю, на каком уровне будут представлены американские участники, и кто от нас будет участвовать. Но могу сказать, что вопросы, касающиеся предоставления нам необходимых гарантий безопасности, в том числе в контексте неразмещения наступательных вооружений и непродвижения дальнейшего НАТО на восток, эти вопросы логично обсуждать в группе по стратегической стабильности, - сказал Ушаков. - Эти вопросы также будут в рамках этой группы непосредственно обсуждаться".