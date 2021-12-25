Ушедшее правительство Меркель одобрило поставки вооружений на рекордную сумму

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предыдущее правительство ФРГ при Ангеле Меркель за 2021 год одобрило контракты на поставки вооружений на сумму в 9 млрд евро, что стало рекордом. Об этом сообщило агентство ДПА в субботу со ссылкой на данные министерства экономики.Сумма почти на 1 млрд превысила рекорд 2019 года.

Лидером по объему закупок стал Египет. Для этой страны одобрены заказы на 4,34 млрд евро. Причем почти вся эта сумма складывается из контрактов, заключенных за 9 дней до отставки кабмина Меркель.