Ушедшее правительство Меркель одобрило поставки вооружений на рекордную сумму
17:10 25.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидером по объему закупок стал Египет. Для этой страны одобрены заказы на 4,34 млрд евро. Причем почти вся эта сумма складывается из контрактов, заключенных за 9 дней до отставки кабмина Меркель.
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