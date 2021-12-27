Замминистра обороны РФ: Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы

18:50 Источник: Интерфакс

Расширение военной инфраструктуры в восточном направлении негативно сказалось на архитектуре безопасности всего Европейского континента, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы", - сказал Фомин в понедельник на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

Он привёл такую хронологию событий, в результате которых, в том числе, ослабевала безопасность в Европе.

"В 1999 году была проведена несанкционированная ООН военная операция против Югославии. В результате бомбардировок Белграда погибли мирные, ни в чём не повинные люди, была нарушена экономика страны. Дезинтеграция Югославии привела к новому витку расширения блока за счёт включения в его состав Албании, Хорватии и Черногории, а в дальнейшем - Северной Македонии", - сказал Фомин.