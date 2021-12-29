В начале следующего года может быть принят закон о льготном ведении бизнеса на Курилах

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон о специальном льготном режиме для бизнеса на Госдуму и может быть принят в начале 2022 года, сообщил в среду вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

«Закон направлен в Госдуму. Там сейчас идет работа по его подготовке. - сказал Трутнев в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам вице-премьера, на Курилах будет создан уникальный преференциальный режим, любой инвестор будет автоматически становиться резидентом. «Начинать [работу] будем не с уговоров [агентов] и не с больших рекламных кампаний. Начинать будем с того, что будем разбираться с механизмом предоставления земли. <…> Надо, чтобы было где построить новые объекты. Нам надо на Курилах создать энергетику, причем, конечно, хочется создать энергетику чистую », - добавил Трутнев.

Ранее правительство России одобрило законопроект, касающийся регулирования деятельности резидентов, зарегистрированных на территории Курильских островов. На Курильских островах будет введен режим свободной таможенной территории: наложенными из третьих стран, не будет начисляться налог на добавленную стоимость.

Проект позволяет компаниям, желающим начать бизнес на Курильских островах, на 20 лет закона полностью отказаться практически от всех видов налогов. Речь о налогах на прибыль и имущество организаций, а также о земельном и транспортном. Будут значительно снижены тарифы страховых взносов.