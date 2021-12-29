В Москве на новогодние праздники не введут новые ограничения

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимости вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса в Москве сейчас нет, ситуация к новогодним праздникам стабилизировалась. Об этом сообщил в среду на своей странице в «Фейсбуке» председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Ситуация с коронавирусом в Москве к концу года стабилизировалась. Необходимости вводить новые ограничения в преддверии новогодних праздников нет. Но все же новые заражения COVID-19 по-прежнему фиксируются. <…> Единственным способом победы над пандемией остается массовой вакцинацией », - написал он.