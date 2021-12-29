Завершена проходка тоннелей БКЛ Московского метро

14:30 Источник: Интерфакс

В столице завершилась проходка тоннелей Большой кольцевой линии метро (БКЛ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня, 29 декабря 2021 года, мы завершили гигантскую по объему работу. Пройдены 143 км тоннелей Большой кольцевой линии метро - самого большого метрокольца в мире", - написал мэр в своем блоге в среду.

Он отметил, что продолжаются работы по строительству и отделке станций, монтажу и пуску-наладке оборудования, обкатке путей и другие.

"Большое кольцо замкнулось именно сегодня. И этот день навсегда войдет в историю метростроения Москвы", - подчеркнул Собянин.