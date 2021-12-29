0
0
143
НОВОСТИ

Завершена проходка тоннелей БКЛ Московского метро

14:30 29.12.2021 Источник: Интерфакс

В столице завершилась проходка тоннелей Большой кольцевой линии метро (БКЛ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня, 29 декабря 2021 года, мы завершили гигантскую по объему работу. Пройдены 143 км тоннелей Большой кольцевой линии метро - самого большого метрокольца в мире", - написал мэр в своем блоге в среду.

Он отметил, что продолжаются работы по строительству и отделке станций, монтажу и пуску-наладке оборудования, обкатке путей и другие.

"Большое кольцо замкнулось именно сегодня. И этот день навсегда войдет в историю метростроения Москвы", - подчеркнул Собянин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:30 29.12.2021
За неделю в США число случаев госпитализации детей с COVID-19 выросло почти на 50%
0
45
15:10 29.12.2021
В Петербурге проходит встреча Путина и Лукашенко
0
92
14:50 29.12.2021
Поставки электричества в Афганистан сократились на 50% из-за технических проблем в Узбекистане
0
116
14:30 29.12.2021
В Москве на новогодние праздники не введут новые ограничения
0
151
14:10 29.12.2021
Гражданские паспорта в России могут быть биометрическими
0
186
13:50 29.12.2021
В начале следующего года может быть принят закон о льготном ведении бизнеса на Курилах
0
182
13:33 29.12.2021
На СберЗвуке вышел обучающий подкаст платформы СберВместе о благотворительности и инклюзии в России
0
179
13:30 29.12.2021
Второй день подряд суточное количество заболевших ковидом в Москве держится на одном уровне
0
197
13:10 29.12.2021
В правительстве рассказали о ходе программы «Дальневосточный гектар»
0
206
12:50 29.12.2021
В Вашингтоне и Брюсселе осудили ликвидацию «Мемориала»
0
244

Возврат к списку