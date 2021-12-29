Завершена проходка тоннелей БКЛ Московского метро
14:30 29.12.2021 Источник: Интерфакс
В столице завершилась проходка тоннелей Большой кольцевой линии метро (БКЛ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня, 29 декабря 2021 года, мы завершили гигантскую по объему работу. Пройдены 143 км тоннелей Большой кольцевой линии метро - самого большого метрокольца в мире", - написал мэр в своем блоге в среду.
Он отметил, что продолжаются работы по строительству и отделке станций, монтажу и пуску-наладке оборудования, обкатке путей и другие.
"Большое кольцо замкнулось именно сегодня. И этот день навсегда войдет в историю метростроения Москвы", - подчеркнул Собянин.
НОВОСТИ
- 15:30 29.12.2021
- За неделю в США число случаев госпитализации детей с COVID-19 выросло почти на 50%
- 15:10 29.12.2021
- В Петербурге проходит встреча Путина и Лукашенко
- 14:50 29.12.2021
- Поставки электричества в Афганистан сократились на 50% из-за технических проблем в Узбекистане
- 14:30 29.12.2021
- В Москве на новогодние праздники не введут новые ограничения
- 14:10 29.12.2021
- Гражданские паспорта в России могут быть биометрическими
- 13:50 29.12.2021
- В начале следующего года может быть принят закон о льготном ведении бизнеса на Курилах
- 13:33 29.12.2021
- На СберЗвуке вышел обучающий подкаст платформы СберВместе о благотворительности и инклюзии в России
- 13:30 29.12.2021
- Второй день подряд суточное количество заболевших ковидом в Москве держится на одном уровне
- 13:10 29.12.2021
- В правительстве рассказали о ходе программы «Дальневосточный гектар»
- 12:50 29.12.2021
- В Вашингтоне и Брюсселе осудили ликвидацию «Мемориала»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать