В Петербурге проходит встреча Путина и Лукашенко
15:10 29.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Санкт-Петербурге в среду. Об этом сообщает в среду агентство БелТА.
«Встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества », - говорится в сообщении. По данным агентства, после встречи президенты планируют сыграть в хоккей.
Сообщается также, что перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко.
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