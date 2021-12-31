Байден четко заявил о том, что США не собираются размещать ударные силы в Украине - Кремль

10:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора заверил российского коллегу Владимира Путина, что Вашингтон не намерен размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Об этом по итогам беседы лидеров сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», — сказал Ушаков.