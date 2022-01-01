В I квартале Украина ожидает поставку очередного катера типа Island из США - посол
19:10 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Они не сами идут, их перевозят, так что тут мы немного зависим от транспорта, но это точно I квартал 2022 года", - сказала она. Посол подтвердила, что в текущем году ожидаются поставки на Украину американских катеров типа Mark VI ("Марк-6"). "Это сейчас обсуждается, может быть более трех [катеров], мы ищем ресурсы, чтобы это [число] было больше", - добавила Маркарова.
Ранее в декабре 2021 года командующий ВМС страны Алексей Неижпапа сообщал, что в распоряжении ВМС Украины уже находится четыре катера типа Island - "Славянск", "Старобельск", "Сумы" и "Фастов", также еще один катер готовят к передаче. По его прибытии на Украине намечено сформировать первый катерный дивизион из американских судов.
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