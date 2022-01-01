Из-за снегопадов в Японии отменили более 230 рейсов - СМИ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 233 авиарейсов отменили в субботу в Японии из-за снегопадов, которые прошли в ряде регионов страны. Об этом сообщил телеканал Эн- эйч-кей.



Причиной послужила в том числе приостановка работы аэропорта Син-Титосэ в городе Саппоро (северная префектура Хоккайдо), где на несколько часов перекрыли взлетно- посадочную полосу для уборки снега.



Снегопады шли в префектурах на побережье Японского моря и на севере Японии в течение последних двух дней. В результате в некоторых районах высота сугробов превысила 1 метр.



