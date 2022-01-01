Из-за снегопадов в Японии отменили более 230 рейсов - СМИ
19:20 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной послужила в том числе приостановка работы аэропорта Син-Титосэ в городе Саппоро (северная префектура Хоккайдо), где на несколько часов перекрыли взлетно- посадочную полосу для уборки снега.
Снегопады шли в префектурах на побережье Японского моря и на севере Японии в течение последних двух дней. В результате в некоторых районах высота сугробов превысила 1 метр.
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