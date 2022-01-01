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Недалеко от офиса Зеленского завершился факельный марш бандеровцев

20:30 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Факельный марш в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры завершился в Киеве недалеко от здания офиса президента Украины Владимира Зеленского. Как передает с места событий корр. ТАСС, около тысячи участников акции пришли сюда от парка им. Т. Г. Шевченко по центральным улицам города.

Они выкрикивали лозунги в честь Бандеры, скандировали слоган "Кубань - это Украина", требовали государственного признания запрещенных в РФ Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН - УПА). Кроме того, были выражено возмущение в адрес властей Киева в связи с тем, что в этом году не было размещен большой портрет Бандеры на фасаде здания Киевского горсовета.

Сотрудники силовых структур перекрыли подходы к офису Зеленского, поэтому участники марша не смогли приблизиться к зданию. Митингующие выступили с требованием к президенту присвоить звание Героя Украины представителю УПА Мирославу Симчичу. В октябре 2021 года Верховная рада приняла обращение к главе государства с просьбой присвоении ему этого звания.

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