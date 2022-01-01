С начала года в Болгарии природный газ подорожал на 30%

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии приняла в субботу решение об увеличении стоимости природного газа на 30%, со 102,33 левов (около 51,16 евро) в декабре до 133,41 лева (около 66,7 евро) за МВт ч с 1 января.



Первоначальные расчеты компании "Булгаргаз", которая настаивала на повышении стоимости голубого топлива, показывали необходимость увеличения цены на около 14%, однако во время обсуждения предложения было отмечено, что цены на газ на европейских рынках продолжают расти, что требует большего повышения цены и на болгарском рынке.



"После анализа представленных актуальных данных и документов, комиссия утвердила цену на природный газ с 1 января 2022 года в размере 133,41 лева за МВт ч", - отмечено в сообщении, опубликованном на официальном сайте.



