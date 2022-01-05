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США выгодны массовые протесты в Казахстане - украинский эксперт

20:30 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает неслучайными массовые протесты в Казахстане, которые вспыхнули в разгар обострения отношений Запада и РФ.

"Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что очень уж своевременно вспыхнуло в Казахстане, прям в разгар обострения между Россией и Западом", - написал он в среду в "Фейсбуке".

При этом, уверен эксперт, происходящее в Казахстане "выгодно американцам как минимум по трем причинам". Во- первых, отметил Погребинский, это позволяет "отвлечь внимание Москвы от Донбасса на партнера по ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности - прим. ТАСС)". Кроме того, по его мнению, акции могут "предположительно, обострить отношения между Москвой и Пекином - вряд ли у них одинаковые приоритеты в Нур- Султане". Эксперт также не исключил, что беспорядки в Казахстане нацелены на то, чтобы спровоцировать РФ.

"Третье - если удастся - спровоцировать Москву на участие в подавление протестов с вполне предсказуемыми последствиями для Москвы на годы вперед", - написал он. Погребинский подчеркнул также, что "невозможно поверить в стихийность казахстанских протестов". "Иначе - зачем уже четверть века кормят тысячи некоммерческих организаций", - заключил он.

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