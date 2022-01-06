К июлю 2022 года более 100 стран могут не достичь цели по вакцинации в 70% - ВОЗ
19:10 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"С нынешними темпами вакцинации 109 стран не смогут достичь данной цели", - отметил он.
По словам главы ВОЗ, главной проблемой в данной ситуации является несправедливое распространение вакцин. "В ограниченном числе стран люди получают бустерные вакцины, пока миллиарды остаются незащищенными, - обратил внимание он. - В одних странах люди уже получают четвертую прививку, тогда как в других странах еще не вакцинированы медработники".
"Мы должны справедливо распределять вакцины, - сказал глава ВОЗ. - На протяжении 2021 года этого не происходило, но мы надеемся, что в 2022 году ситуация изменится".
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