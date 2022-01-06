К июлю 2022 года более 100 стран могут не достичь цели по вакцинации в 70% - ВОЗ

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опасается, что более 100 стран не смогут достичь цели по вакцинации 70% населения к июлю 2022 года. Об этом заявил в четверг на брифинге глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.



"С нынешними темпами вакцинации 109 стран не смогут достичь данной цели", - отметил он.



По словам главы ВОЗ, главной проблемой в данной ситуации является несправедливое распространение вакцин. "В ограниченном числе стран люди получают бустерные вакцины, пока миллиарды остаются незащищенными, - обратил внимание он. - В одних странах люди уже получают четвертую прививку, тогда как в других странах еще не вакцинированы медработники".



"Мы должны справедливо распределять вакцины, - сказал глава ВОЗ. - На протяжении 2021 года этого не происходило, но мы надеемся, что в 2022 году ситуация изменится".



