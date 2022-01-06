Усилена охрана стартовых комплексов Байконура и аэропорта Крайний - ЦЭНКИ
19:20 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Руководители структурных подразделений Космического центра "Южный" (ЦЭНКИ) работают в штатном режиме. Совместно с УМВД на комплексе "Байконур" усилена охрана аэропорта Крайний, стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов", - отметили в ЦЭНКИ.
Утром гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что на Байконуре ночь прошла без происшествий, обстановка в городе и на объектах космодрома Байконур под контролем.
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