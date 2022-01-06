В Алма-Ате военные полностью зачистили площадь Республики
20:10 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очевидцы сообщают о раненых и убитых, но официального подтверждения информации о погибших нет.
По данным телеканала "Хабар-24", от террористов также освобождены акимат (городская администрация) и резиденция главы государства.
Большое количество военных и техники остается на площади, отмечает корр. ТАСС.
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