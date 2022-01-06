0
0
156
НОВОСТИ

В Алма-Ате военные полностью зачистили площадь Республики

20:10 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные полностью зачистили в четверг площадь Республики в Алма-Ате. Как передает корр. ТАСС с места событий, многие зачинщики беспорядков разбежались вскоре после того, как прогремели первые выстрелы.

Очевидцы сообщают о раненых и убитых, но официального подтверждения информации о погибших нет.

По данным телеканала "Хабар-24", от террористов также освобождены акимат (городская администрация) и резиденция главы государства.

Большое количество военных и техники остается на площади, отмечает корр. ТАСС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:20 06.01.2022
По факту гибели двух детей в Архангельске на пожаре возбуждено уголовное дело - СК РФ
0
152
19:20 06.01.2022
Усилена охрана стартовых комплексов Байконура и аэропорта Крайний - ЦЭНКИ
0
225
19:10 06.01.2022
К июлю 2022 года более 100 стран могут не достичь цели по вакцинации в 70% - ВОЗ
0
220
18:20 06.01.2022
Миротворческая рота ВС Белоруссии отправилась в Казахстан - Минобороны
0
264
18:10 06.01.2022
В Казахстан прибыли первые силы миротворцев ОДКБ из России - МО РФ
0
366
17:30 06.01.2022
Казахстан нельзя отдать как Украину, это буде подарок для США и НАТО - Лукашенко
0
435
17:20 06.01.2022
Работа консульства ФРГ в Алма-Ате приостановлена - сводка германского МИД
0
352
17:10 06.01.2022
На площади Республики в Алма-Ате военные стреляют по зачинщикам беспорядков и машинам
0
497
16:50 06.01.2022
На случай вторжения на Украину, Лондон готовит санкции против РФ - МИД Великобритании
0
325
16:40 06.01.2022
В Алма-Ате началась стрельба, слышны взрывы - очевидцы
0
466

Возврат к списку