В Алма-Ате военные полностью зачистили площадь Республики

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные полностью зачистили в четверг площадь Республики в Алма-Ате. Как передает корр. ТАСС с места событий, многие зачинщики беспорядков разбежались вскоре после того, как прогремели первые выстрелы.



Очевидцы сообщают о раненых и убитых, но официального подтверждения информации о погибших нет.



По данным телеканала "Хабар-24", от террористов также освобождены акимат (городская администрация) и резиденция главы государства.



Большое количество военных и техники остается на площади, отмечает корр. ТАСС.



