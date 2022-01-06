0
0
132
НОВОСТИ

По факту гибели двух детей в Архангельске на пожаре возбуждено уголовное дело - СК РФ

20:20 06.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара возбуждено в Архангельске. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Сегодня днем в деревянном многоквартирном доме по улице Стахановской в городе Архангельске произошло возгорание. После тушения пожара в одной из комнат обнаружены тела мальчика 2018 года рождения и его сестры 2020 года рождения. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:10 06.01.2022
В Алма-Ате военные полностью зачистили площадь Республики
0
180
19:20 06.01.2022
Усилена охрана стартовых комплексов Байконура и аэропорта Крайний - ЦЭНКИ
0
225
19:10 06.01.2022
К июлю 2022 года более 100 стран могут не достичь цели по вакцинации в 70% - ВОЗ
0
220
18:20 06.01.2022
Миротворческая рота ВС Белоруссии отправилась в Казахстан - Минобороны
0
264
18:10 06.01.2022
В Казахстан прибыли первые силы миротворцев ОДКБ из России - МО РФ
0
366
17:30 06.01.2022
Казахстан нельзя отдать как Украину, это буде подарок для США и НАТО - Лукашенко
0
435
17:20 06.01.2022
Работа консульства ФРГ в Алма-Ате приостановлена - сводка германского МИД
0
352
17:10 06.01.2022
На площади Республики в Алма-Ате военные стреляют по зачинщикам беспорядков и машинам
0
497
16:50 06.01.2022
На случай вторжения на Украину, Лондон готовит санкции против РФ - МИД Великобритании
0
325
16:40 06.01.2022
В Алма-Ате началась стрельба, слышны взрывы - очевидцы
0
466

Возврат к списку