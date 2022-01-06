По факту гибели двух детей в Архангельске на пожаре возбуждено уголовное дело - СК РФ

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара возбуждено в Архангельске. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.



"Сегодня днем в деревянном многоквартирном доме по улице Стахановской в городе Архангельске произошло возгорание. После тушения пожара в одной из комнат обнаружены тела мальчика 2018 года рождения и его сестры 2020 года рождения. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.



